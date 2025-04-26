Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den yalanlama: 'Böyle bir açıklamam yoktur'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 19:03

Güncelleme: 26.04.2025 - 19:11

Marmara Denizi, Silivri merkezli 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında devam eden artçı sarsıntılar İstanbul'da yaşayan yurttaşlar arasında endişeye neden oldu.

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin bir TV programında, İstanbul'daki iki ay içerisinde 7 büyüklüğünde bir deprem olacağını ifade ettiği iddia edildi.

"ARTÇILARIN İKİ AY SÜREBİLECEĞİNİ İFADE ETTİM"

Moriwaki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde hakkımda İstanbul'da iki ay içinde 7 büyüklüğünde deprem olacağı yönünde haberler çıkmıştır. Böyle bir açıklamam yoktur. Ben yalnızca, yaşanan depremin ardından artçıların iki ay kadar sürebileceğini ifade ettim. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz."