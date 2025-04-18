Kızılcık Şerbeti'ne vedası çok konuşulmuştu: Sibel Taşçıoğlu soluğu tatilde aldı!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 17:48

Güncelleme: 18.04.2025 - 17:48

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, son bölümüyle sosyal medyada büyük ses getirdi.

Dizide 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun hikayesinin sona ermesi ve projeye veda etmesi izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı. Taşçıoğlu'nun diziden ayrılmasıyla birlikte çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Son olarak ünlü oyuncu sosyal medya hesabından tatil karelerini paylaştı.

DUYGUSAL VEDA MESAJI

Sibel Taşçıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum. Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, canlarım, tüm oyuncu arkadaşlarıma, beni sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle. Hoşça kalın... Hepinizi çok seviyorum."

SENARİSTİ TAKİPTEN ÇIKTI

Veda mesajının ardından Taşçıoğlu, dizinin senaristi Zeynep Gür'ü Instagram hesabından takipten çıkardı. Bu gelişme, ikili arasında bir gerginlik yaşandığı iddialarını güçlendirdi.

ZEYNEP GÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Taşçıoğlu'nun kendisini takipten çıkardığını haberlerden öğrenen Zeynep Gür, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:



"Vallahi ben de haberlerden öğrendim takipten çıktığını. Bu bir hikaye meselesiydi. Hep profesyonel düşündüm ve böyle devam edecek. Dizi mantığında hikaye esastır. Bizim amacımız da hikayenin bir 30 bölüm daha devam etmesidir. Ben kendisini takip ediyorum. Tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum. Şahane oyunculuğu için de kendisine teşekkür ediyorum."

TATİL PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Yaşanan gelişmelerin ardından dinlenmek için tatile çıkan Sibel Taşçıoğlu, Datça’dan bir fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncunun tatil karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.