Marmaris'te 8 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede 8 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 10:43
Marmaris'te 8 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris'te karadan ulaşımın bulunmayan bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları ve ilçe jandarma ekibi yönlendirildi.

Ekipler, biri çocuk 8 düzensiz göçmeni botla alarak limana getirdi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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