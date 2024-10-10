Yayınlanma: 10.10.2024 - 09:32

Güncelleme: 10.10.2024 - 09:32

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Peki, JGK uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? JGK uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?

JGK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak olan, "2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.

JGK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kılavuzda başvuru şartları şu şekilde sıralandı: