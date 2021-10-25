Kabine bugün toplanıyor!
Kabine bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Kabine Toplantısı'nda salgın, ekonomi ve dış politikaya ilişkin sıcak başlıklar var.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
Kabine toplantısında yeni vaka ve can kayıplarının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da bir sunum yapması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'İstenmeyen adam' ilan edeceğiz dediği, Osman Kavala çağrısına imza atan 10 büyükelçinin durumu da toplantıda ele alınacak.
Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek.
'Terörle mücadele' de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.
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