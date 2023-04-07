Kaçak bina yıkımında ortalık karıştı... Polis havaya ateş açtı!

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 10:27

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 10:28

Merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde depreme dayanıksız ve kaçak olarak tespit edilen binalar Yıldırım Belediyesi ekipleri tarafından yıkılmak istendi. Daha önce tebligat yapılan binalar için zabıta ve çevik kuvvet ile fen işleri ekipleri seferber oldu.

Sabah saatlerinde çok sayıda polis ve Yıldırım Belediyesi’ne bağlı ekipler ekskavatör ile tespit edilen binaları yıkım için harekete geçti. Bina sahipleri ise yıkımı önlemek için ekipleri tuğla ve sandalye ile saldırdı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Polis ekipleri ise olayların büyümesi üzerine havaya ateş açarak ve biber gazı sıkarak olayların büyümesini önledi.

Ekipler daha bina sakinleri ile anlaşırken binalar sorunsuz şekilde yıkıldı. Kaçak yıkımda çıkan olaylar ise kameraya saniye saniye yansıdı.