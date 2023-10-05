Kaçak getirdi: Mısır yılanı ve tarantulayı satmak isterken yakalandı

Aksaray'da ülkeye kaçak olarak getirdiği Mısır yılanı ile taratulayı 20 bin liraya satmak isteyen A.A. (25), jandarma ekiplerince yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:32
Kaçak getirdi: Mısır yılanı ve tarantulayı satmak isterken yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, A.A.'nın ülkeye kaçak olarak getirdiği Mısır yılanı ile taratulayı satacağı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, A.A.'yı Nevşehir yolundaki bir tesiste 20 bin liraya satmak için pazarlık yaparken yakaladı. Otomobilin bagajında yapılan aramada da yılan ve tarantula ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen hayvanlar da Konya Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.


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