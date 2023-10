Polis, avukat, ÖSO’cu üçgeni: Suriye'den Türkiye'ye silah kaçakçılığı!

Yayınlanma: 03.10.2023 - 10:57

Güncelleme: 03.10.2023 - 10:57

Şanlıurfa’da 10 polis memuru, bir avukat ve Tel Abyad’da bulunan iki ÖSO'cunun silah kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

10 Haber’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne ait ekipler gelen istihbarat üzerine 30 Kasım 2022’de avukat İ. T.,’ye ait olan siyah marka bir sedan aracı Viranşehir yolunda durdurdu.

Avukat, polislere arama yapamayacaklarını ve özel izinleri olması gerektiğini söyledi. Araç, bekletildi, savcıdan özel izin çıkarıldı. Bu sırada avukat, bagajda duran büyük siyah torbaları aracın içerisine alarak koltukların altına yerleştirdi. Özel izinle yapılan aramada 3 adet AK-47 bulundu.

Avukat, ilk ifadesinde silahları polis memuru İ. K.,’dan aldığını ve ona kuryelik yaptığını kabul etti.

NE ZAMANDAN BERİ YAPTIKLARI BİLİNMİYOR

Suriye-Türkiye hattında aralarında Şanlıurfa’da görevli 10 polis memuru, 1 avukat ve Tel Abyad’ta iktidara yakın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyesi 2 kişinin silah kaçakçılığı yaptığı öğrenildi.

SİLAHLARI SATIYORLAR

Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlayan 17 sanıklı davada şüphelilerin AK-47 silahları Suriye’den Türkiye’ye getirerek sattıkları ortaya çıktı. 30 Kasım 2022’de yakalanan kaçakçılık şebekesinin ne zamanda beri bu işi yaptıkları ise hala bilinmiyor.

TANIŞMALARINI ANLATTI

Avukat, polis memuru İ. K., ile tanışmasını şöyle anlattı:

“1 ay önce Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nde çalışan polis İ. K., yanıma gelerek H. Y., isimli şahsın avukatı olmamı istedi. Ben de neden böyle bir şey yapmam gerektiğini sorduğumda bana kendisinin H. Y.,’den yaklaşık 100-130 gram arasında uyuşturucu madde verdiğini, kendisinin ismini vermesinden çekindiğini ve bu sebeple benim yanıma gelerek müdafisi olmamı istedi. Ben de kabul ederek H. Y., ile cezaevinde görüştüm. Bizim İ. K., ile tanışmamız bu şekilde olmuştur.”

İlerleyen süreçte diyaloglarının daha da geliştiğini belirten avukat, 9 ay sonra polisin kendisine “Suriye’den silah getiriyoruz, sen de kuryeliğini yap” teklifinde bulunduğunu söyledi. Avukat, kabul etti. 3 keleşin kuryeliği için yakalanmasa 40 bin lira alacaktı. Taraflar, 3 silah için 7 bin dolara anlaşmıştı.

POLİS GÖZALTINA ALINDI

Avukat, İ.T.,’nin ifadesinin ardından polis İ.K., gözaltına alındı. İ.K., ilk ifadesinde suçlamaları reddetse de ek ifadesinde işleyişi anlattı. Terörle Mücadele Müdürlüğü’nde (TEM), görevli M.Y., adlı polis memuru arkadaşının Suriye’ye 2021’de göreve gittiğini ilk başta kendisine kurusıkı gönderip satılıp satılamayacağını sorduğunu söyledi.

“SURİYE’DEKİ GÖREVİ BİTENE KADAR DEVAM ETTİ”

Polis İ.K. ise durumu şu şekilde anlattı:

“M.Y., Şanlıurfa’da hangi tür silahların satılabileceğini sordu, ben de kendisine orjinal silahların satılabileceğini söyledim. Bir sonra ki dönüşünde 50 adet AK-47 tüfek mermisi getirmişti, devam eden süreçte şu an hatırlayamadığım sayı ve miktarda AK-47 tüfeği ve mermisi getirmeye devam etti. Bana getirdiği AK-47 tüfek ve mermilerini ben N.D., isimli şahsa veriyordum, N.D., de bunları sattıktan sonra bana bir miktar para veriyordu. Bu olaylar M.Y.,’nin Suriye’deki görevi bitene kadar devam etti. M. Y., Suriye ülkesinde bulunan ismini Rami olarak bildiğim şahıstan aldığını söylüyordu. M. Y.,’nin Suriye görevi bittikten sonra beni Rami isimli şahıs ile tanıştırdı, bir süre Rami ile M.Y., üzerinden görüşme sağladık daha sonra ben Rami isimli şahıs ile cep telefonu üzerinden görüşüp silah getirmeye devam ettim. Rami, Türkiye’ye giriş çıkış yapıyordu. Rami Suriye’de yerel polis olarak çalışmaktadır.”

SİLAHLARI ÖSO’CUDAN ALMIŞ

Polis İ.K., ifadesinde sadece kendisinin değil Şanlıurfa çevik kuvvet de görevli polis U.F.S.,’nin de Suriye’den Türkiye’ye silah getirip sattığını anlattı. U.F.S.’nin silahları ÖSO güçleri içerisinde çalışan Ahmet Elfitne’den aldığını söyledi.

İ.K., ifadesinde M.İ., M.Ö., N.K., isimli polislerin de Suriye’den Türkiye’ye silah getirip sattığını anlattı. Silahları, Şanlıurfa’da Battal isimli bir Suriyelinin deposunda sakladıklarını belirtti. İfadeler üzerine Aralık 2022’de Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı. 10’u polis, 1’i avukat olmak üzere toplamda 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 14’ü tutuklandı.

12 TAHLİYE

Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davanın ilk duruşmasında avukat İ.T., ve polis İ.K.,’nın tutukluluk haline devam kararı verilirken 12 sanık tahliye edildi.