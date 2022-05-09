Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, polise çarptı
Van'da kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs, ‘dur’ ihtarında bulunan polise çarptı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, minibüsteki 32 kaçak yakalandı, göçmen kaçakçısı 2 kişi gözaltına alındı.
Çaldıran ilçesinden yola çıkan içinde kaçak göçmenlerin olduğu 65 AAT 622 plakalı minibüsü, polis ekipleri takibe aldı. Bir süre sonra ekipler, Van- Erciş kara yolunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde minibüsü durdurmak istedi.
Ancak ikaza uymayan sürücü, bir polis memuruna çarpıp durdu.
POLİS MEMURUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ
Minibüsteki 2 kişi gözaltına alınırken, içindeki 32 kaçak göçmen de yakalandı. Yaralı polis memuru çağırılan ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü. Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bu arada İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da olay yerine gelerek inceleme yaptı.
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