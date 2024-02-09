Kaçak kata izin veren belediye başkanı Necati Okay'ın yerel seçimlerde yarışmasına tepki: 'Yere batsın siyasetiniz'

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde AKP, mevcut belediye başkanı Necati Okay’ı yeniden aday gösterdi. Okay’ın adaylığına Saitbey Sitesi’nde yakınlarını kaybedenler tepki gösterdi.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 09.02.2024 - 03:00
Kaçak kata izin veren belediye başkanı Necati Okay'ın yerel seçimlerde yarışmasına tepki: 'Yere batsın siyasetiniz'
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Saitbey Sitesi 10 saniyede yıkılmıştı. Yıkılan binada 44 kişi yaşamını yitirirken bir kişiye ise hâlâ ulaşılamadı. Binanın kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilmesine karşın 3.5 kaçak kat çıkıldığı ortaya çıkmıştı. Kayıp yakınlarının sorumlu gördüğü kişilerden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise yerel seçimlerde AKP tarafından yeniden aday gösterildi.

‘ÖFKELİYİZ’

Okay’ın adaylığına tepki gösteren kayıp yakınları Cumhuriyet’e konuştu. Binadan ikinci gece çıkan ve eşiyle dört çocuğunu yitiren Tuba Demirtaş, “Sitede Özçam Market inşaata kaçak olarak başladı, ruhsat 3.5 kat çıktıktan sonra verildi. Kolonlardan köpük çıktı ve perde duvar yerine briket kullandı. Buna karşındenetimde sorun yaşamadı” dedi. “Biz sorumlular yargılansın isterken ödül gibi tekrar bizi yönetmesi için aday gösteriliyor” diyen Demirtaş, “Kime neyi peşkeş çektiniz? Zengine değil halka hizmet eden belediyeciler istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Sitede annesi, babası, kardeşi ve dedesini kaybeden Tuba Erdemoğlu ise tepkisini “3.5 katı kaçak yapıya göz yumup ruhsat çıkaran belediyenin başkanı değilmiş, kentsel dönüşüm yerine rantsal dönüşüm yapmamış ve sanki hiç sorumluluğu yokmuş gibi bu kişi nasıl aday olabiliyor? Şaşkın, kızgın ve çok öfkeliyiz” sözleriyle dile getirdi. 

‘YERE BATSIN SİYASETİNİZ’

Sitede eşini ve oğlunu kaybeden Nevres Akkaya ise şunları söyledi:

“Kaçak yapıya onay verip o kadar canlarımızın gitmesine sebep olanlar, adalet karşısında hesap vermeden tekrar bizi yönetmeye talip oluyorlar. Hesaplaşma olmadan helalleşme olmaz, önce hesap vermeleri lazım. Ne yüzle gelip bizden oy isteyecekler? Bizim canlarımızın hiç mi değeri yok? Bu dayatmayı reddediyoruz.  Sorsanız kendilerinize Müslümanız diyorlar. Hiç mi kul hakkı bilmiyor, vebal hissetmiyorsunuz da bu insanları tekrar aday yapıyorsunuz? Siyasetiniz buysa yere batsın siyasetiniz!”


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