Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü, yakalandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince şüpheli şahısların Seyitgazi ilçesi sınırları içerisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi alındı.
Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Göz Atın
Kazı alanında; 2 adet dedektör, 1 adet pointer, 2 adet kürek, 2 adet balta, 1 adet balyoz, 1 adet çapa, 2 adet kriko ve 1 adet manila ele geçirildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
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