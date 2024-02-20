Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü, yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 17:31
Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince şüpheli şahısların Seyitgazi ilçesi sınırları içerisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi alındı. 

Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. 

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Kazı alanında; 2 adet dedektör, 1 adet pointer, 2 adet kürek, 2 adet balta, 1 adet balyoz, 1 adet çapa, 2 adet kriko ve 1 adet manila ele geçirildi. 

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.


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