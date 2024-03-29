Kaçak sakatat ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta menşei belli olmayan sakatat ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 17:57
Kaçak sakatat ele geçirildi
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Edinilen bilgiye göre, İzmir-Ankara E96 Karayolu Durasıllı Yol Kontrol Noktasında uygulama yapan Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Takip Timi, Köpek unsuru ve Salihli İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri aracı durdurup arama yaptı. 

Araçta menşei belli olmayan ve soğutucu araçta taşınmayan 3 varil sakatat ile 2 koli içerisinde yaklaşık 100 kilo sazan balığı ele geçirildi.

Ele geçirilen sakatat ve sazan balıkları imha edilmek üzere İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


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