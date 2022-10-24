Kaçak silah atölyesi baskınında ortaya çıktı: Hepsi Roma dönemine ait...
Gümüşhane’de jandarma ekiplerince kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen baskında, çok sayıda tabanca, tüfek ve merminin yanı sıra Roma dönemine ait 4 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torul ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Belirlenen adres ve eklentilerine baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, tespit ettikleri kaçak silah atölyesinde 3 av tüfeği, 1 mavzer tüfeği, 1 tabanca, 1 şarjör, 37 fişek, 2 kamanın yanı sıra Roma dönemine ait 4 sikke ele geçirildi.
Operasyon kapsamında şüpheli O.K. ve T.K., gözaltına alındı.
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