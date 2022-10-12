Atölyede üzerine sunta devrilen stajyer öğrenci öldü
Balıkesir'de mobilya atölyesinde stajyer olarak çalışan bir öğrenci, devrilen suntaların kafasına çapması sonucu yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Merkez Karesi ilçesinde bir mobilya atölyesinde, henüz bilinmeyen nedenle devrilen suntalar işyerinde stajyer olarak çalışan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi E.K.'nin (17) kafasına çarptı.
E.K., aldığı darbeyle olay yerinde hayatını kaybetti.
Öğrencinin cenazesi incelemenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında işyeri sahibi K.I. gözaltına alındı.
Video Haberler
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
En Çok Okunan Haberler
-
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- 'Hakkım haram olsun!'
- Ölümünde AKP parmağı!
- Zehir zemberek sözler...
- Kılıçdaroğlu'ndan Manhattan baskını
- 'Buraya girdiğiniz andan itibaren…'
- Çelebi'yle ilgili paylaşımını sildi, tepki gecikmedi
- 'İlk kez açıklıyorum kamuoyu önünde...'
- Akşener'den partisine talimat
- İşte indirim beklenen modeller