Atölyede üzerine sunta devrilen stajyer öğrenci öldü

12 Ekim 2022 Çarşamba, 16:44

Balıkesir'in Merkez Karesi ilçesinde bir mobilya atölyesinde, henüz bilinmeyen nedenle devrilen suntalar işyerinde stajyer olarak çalışan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi E.K.'nin (17) kafasına çarptı.

E.K., aldığı darbeyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Öğrencinin cenazesi incelemenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında işyeri sahibi K.I. gözaltına alındı.