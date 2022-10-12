Atölyede üzerine sunta devrilen stajyer öğrenci öldü

Balıkesir'de mobilya atölyesinde stajyer olarak çalışan bir öğrenci, devrilen suntaların kafasına çapması sonucu yaşamını yitirdi.

AA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 16:44
Atölyede üzerine sunta devrilen stajyer öğrenci öldü
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Balıkesir'in Merkez Karesi ilçesinde bir mobilya atölyesinde, henüz bilinmeyen nedenle devrilen suntalar işyerinde stajyer olarak çalışan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi E.K.'nin (17) kafasına çarptı.

E.K., aldığı darbeyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Öğrencinin cenazesi incelemenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında işyeri sahibi K.I. gözaltına alındı.


Balıkesir mobilya atölyesi lise öğrencisi

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