Sinop'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var

Sinop’ta, jandarma ekiplerince düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Sinop'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var
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AA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 13:54

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Erfelek ilçesinde farklı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda; 12 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait 215 fişek ile 12 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.


Etiketler: #gözaltı #Operasyon #Mühimmat #silah

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