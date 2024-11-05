Sinop'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var
Sinop’ta, jandarma ekiplerince düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Erfelek ilçesinde farklı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda; 12 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait 215 fişek ile 12 şarjör ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 11 zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
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