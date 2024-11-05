Sinop'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var

Yayınlanma: 05.11.2024 - 13:54

Güncelleme: 05.11.2024 - 13:54

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Erfelek ilçesinde farklı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda; 12 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait 215 fişek ile 12 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.