Kaçan araçta ele geçirildi: Hatay'da, 450 bin uyuşturucu hap!
Hatay’da, polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçan A.H.'nin otomobilinde, 450 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Antakya-İskenderun yolunda otomobili durdurmak istedi.
‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü A.H. ise kaçtı. Polis ekiplerinin kısa süreli takibi sonucu durdurulan otomobilde, 450 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
Sürücü A.H. ise gözaltına alındı.
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