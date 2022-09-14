Sentetik uyuşturucular halk sağlığı düşmanı: Metamfetaminde artış

14 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, metamfetamin maddesine ilişkin bir rapor yayımladı. Rapora göre Türkiye’de 2019’da 1042 kilogram, 2020’de 4 bin 168 kilogram, 2021’de ise 5 bin 528 kilogram metamfetamin maddesi yakalandı. Türkiye’de aşırı doz ölümlerin 941 olarak en yüksek görüldüğü 2017’de meydana gelen ölümlerde metamfetamin görülme oranı yüzde 7.8 iken 270 ölümün meydana geldiği 2021’de bu oran yüzde 46.3 oldu. Tek başına metamfetamin kaynaklı ölümler 2017’de binde 3 iken 2021’de yüzde 38.3’e çıktı. Türkiye’de 2017’den bu yana ölüm sayıları düşerken ölümlerde metamfetamin görülme oranı yükseldi. Cumhuriyet konuya ilişkin psikiyatrist Dr. Ali Gök ile konuştu.

"ÇOK YAYGIN"

Psikiyatrist Dr. Ali Gök, uyuşturucu maddesinin son dönemde çok yaygın olduğunu vurguladı. Dr. Gök, “45-50 yıllık doktorum, depresyon ve şizofreni hastaları ile uğraşırdım. Ancak şimdi ağırlıklı olarak uyuşturucu bağımlısı hastalar geliyor. Çok yaygın bir kullanım söz konusu. Bir nesli bir gençliği yok ediyoruz. Benim tahminime göre İstanbul’da bir milyondan fazla uyuşturucu madde bağımlısı hasta var” dedi.