Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde zincirleme kaza: 3 yaralı

Kadıköy'de, cipin arkadan çarptığı yolcu minibüsü, iddiaya göre gaz pedalı takılı kalınca 3 araca çarparak durabildi. Kazada iki sürücü ile evlendirme dairesinin güvenlik görevlisi yaralandı. Kaza sırasında orada bulunan CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Can kaybı yok. Çok büyük geçmiş olsun. Ben de nikaha gelmiştim" dedi.

DHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 10:05
Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde zincirleme kaza: 3 yaralı
Abone Ol google-news

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Zühtüpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ndeki Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde meydana geldi. İddiaya göre; bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 77 DK 077 plakalı cip, Mustafa Apayan'ın kullandığı 34 M 2116 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle gaz pedalı takılı kalan minibüs, önündeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada iki sürücü ve kazaya karışan araçlardan birinin çarptığı evlendirme dairesinin güvenlik görevlisi yaralandı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik önlemi aldıktan sonra kazaya karışan araçları yolun kenarına çekerek trafiği bir süre tek şeritten sağladı.

"CİP ÖYLE VURDU Kİ GAZ PEDALIM TAKILDI"

Kazaya karışan yolcu minibüsünün şoförü Mustafa Apayan, "9 yıldır bu hatta çalışıyorum, trafik zaten yoğun. Cip arkadan öyle bir vurdu ki gaz pedalım takıldı. Pedal takılı kaldığı için 2-3 araca vurdum. Araçlar olmasaydı yine durmayacaktı. Arabamdaki yolcuların burnu bile kanamadı" diye konuştu. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü Şahin Özyıldız da, "Tam araçtan ineceğim sırada siyah cip minibüse çarpıyor. Minibüsün de pedalı mı takılı kalmış ne olduysa, önündeki araçlara çarpıyor. Kazaya karışan araçlardan biri de güvenlik görevlisine çarparak yaralıyor" dedi.

SARIGÜL TANIK OLDU

Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde bir nikaha katılan ve kazaya tanık olan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Evet, bir trafik kazası yaşandı. Büyük geçmiş olsun. Zaman zaman böyle kazalar olabiliyor hayatta. Can kaybı yok. Çok büyük geçmiş olsun. Ben de nikaha gelmiştim" ifadelerini kullandı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.


kadıköy haberleri zincirleme kaza haberleri zincirleme trafik kazası haberleri Mustafa Sarıgül haberleri Emir Sarıgül haberleri

İlgili Haberler

Evlenmeyi hiç istemeyen 4 burç: Bu burçlar adeta evlilikten kaçıyor

Evlenmeyi hiç istemeyen 4 burç: Bu burçlar adeta evlilikten kaçıyor
Evlilik kredisi yattı mı? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi kimlere ödeniyor?

Evlilik kredisi yattı mı? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi kimlere ödeniyor?
Pınar Deniz evlilik iddialarına yanıt verdi: 'Her an her şey olabilir'

Pınar Deniz evlilik iddialarına yanıt verdi: 'Her an her şey olabilir'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Üsküdar'daki silahlı saldırı araştırılıyor: İsrailli Arapların olayla bağlantısı ne?

Üsküdar'daki silahlı saldırı araştırılıyor: İsrailli Arapların olayla bağlantısı ne?
Zorlu Holding’e ‘İsrail’ protestosu

Zorlu Holding’e ‘İsrail’ protestosu
Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı seçimlerde aday olabileceğini açıkladı

Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı seçimlerde aday olabileceğini açıkladı
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı

Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Balık burcu yorumu
UAD'dan İsrail'e çağrı: Refah'taki askeri operasyonlar derhal durdurulmalı

UAD'dan İsrail'e çağrı: Refah'taki askeri operasyonlar derhal durdurulmalı
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor! 26 Mayıs 2024 Pazar hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor! 26 Mayıs 2024 Pazar hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?