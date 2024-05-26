Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde zincirleme kaza: 3 yaralı

Yayınlanma: 26.05.2024 - 10:05

Güncelleme: 26.05.2024 - 10:05

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Zühtüpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ndeki Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde meydana geldi. İddiaya göre; bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 77 DK 077 plakalı cip, Mustafa Apayan'ın kullandığı 34 M 2116 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle gaz pedalı takılı kalan minibüs, önündeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada iki sürücü ve kazaya karışan araçlardan birinin çarptığı evlendirme dairesinin güvenlik görevlisi yaralandı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik önlemi aldıktan sonra kazaya karışan araçları yolun kenarına çekerek trafiği bir süre tek şeritten sağladı.

"CİP ÖYLE VURDU Kİ GAZ PEDALIM TAKILDI"

Kazaya karışan yolcu minibüsünün şoförü Mustafa Apayan, "9 yıldır bu hatta çalışıyorum, trafik zaten yoğun. Cip arkadan öyle bir vurdu ki gaz pedalım takıldı. Pedal takılı kaldığı için 2-3 araca vurdum. Araçlar olmasaydı yine durmayacaktı. Arabamdaki yolcuların burnu bile kanamadı" diye konuştu. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü Şahin Özyıldız da, "Tam araçtan ineceğim sırada siyah cip minibüse çarpıyor. Minibüsün de pedalı mı takılı kalmış ne olduysa, önündeki araçlara çarpıyor. Kazaya karışan araçlardan biri de güvenlik görevlisine çarparak yaralıyor" dedi.

SARIGÜL TANIK OLDU

Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde bir nikaha katılan ve kazaya tanık olan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Evet, bir trafik kazası yaşandı. Büyük geçmiş olsun. Zaman zaman böyle kazalar olabiliyor hayatta. Can kaybı yok. Çok büyük geçmiş olsun. Ben de nikaha gelmiştim" ifadelerini kullandı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.