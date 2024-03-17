Kadıköy önlerinde arızalanan tanker kurtarıldı

Kadıköy önlerinde arızalanan 183 metre boyundaki tanker kurtarılarak Küçükçekmece'ye demirletildi.

AA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 08:05
Kadıköy önlerinde arızalanan tanker kurtarıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İtalya'dan Rusya’ya seyir halindeyken Fenerbahçe açıklarında makine arızası yapan 'SW CAP FERRAT 1' isimli 183 metre boyundaki tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-11 römorkörümüz refakatinde Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.


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