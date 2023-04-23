Kadıköy'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Türkiye'nin beklediği 14 Mayıs seçimleri öncesi Millet İttifakı Kadıköy ilçe örgütleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balon şenliği ile kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2023 - 15:52
Kadıköy'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balon şenliği ile kutladı.

Aralarında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, DP İlçe Başkanı Savaş Adalet, milletvekili adayı Aysemin Gülmez ve partililerin bulunduğı heyet, iskelede yürüdükten sonra çocuklara balon ve bayrak hediye ettiler.

Balonların havada uçuştuğu şenlikte renki görüntüler ortaya çıktı.


23 Nisan kadıköy

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