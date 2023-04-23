Kadıköy'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Türkiye'nin beklediği 14 Mayıs seçimleri öncesi Millet İttifakı Kadıköy ilçe örgütleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balon şenliği ile kutladı.
Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balon şenliği ile kutladı.
Aralarında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, DP İlçe Başkanı Savaş Adalet, milletvekili adayı Aysemin Gülmez ve partililerin bulunduğı heyet, iskelede yürüdükten sonra çocuklara balon ve bayrak hediye ettiler.
Balonların havada uçuştuğu şenlikte renki görüntüler ortaya çıktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent'ten kötü haber
- Erdoğan'dan seçim öncesi yeni hamle
- Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi!
- Muharrem İnce-Çetin Altan
- Erdoğan çocukları siyasete alet etmekten geri durmadı
- Vadettiği gıda devrimini madde madde anlattı
- 'Bize Allah rızası, kendilerine dolar aşkı'
- Kılıçdaroğlu'ndan yeni tweet dizisi!
- Diyanet'ten 'Menzil' uyarısı
- Erdoğan'ın mitingi için katılım zorunluluğu