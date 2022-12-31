Kadıköy'de 3 otomobilin birbirine girdiği kazada yarış iddiası: 3 yaralı
Kadıköy'de yarıştığı iddia edilen 3 otomobil çarpıştı. Otomobillerden biri takla atarken, biri de yol kenarındaki direğe çarparak devirdi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 02.30 sıralarında Kadıköy'e bağlı Suadiye Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin yarış yaptığı 3 otomobil çarpıştı.
Sürücülerden birinin diğerlerini geçmek için makas atmaya kalkması üzerine 3 otomobil birbirine girdi. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerden biri takla atarak ters dönerken, biri de yol kenarındaki aydınlatma direğine vurarak yerinden söktü. Kazada 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
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