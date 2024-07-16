Kadıköy’de denize düşen kadını yurttaşlar kurtardı

Yayınlanma: 16.07.2024 - 11:31

Güncelleme: 16.07.2024 - 11:34

Olay, dün İstanbul’un Kadıköy İlçesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, bir kadın sahilde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek bir anda denize düştü. Yüzmeyi bilmeyen kadın denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu gören çevredeki yurttaşlar denize atlayarak kadını kurtardı.

Denize düşen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kadının yurttaşlar tarafından kurtarılma anı ise çevredeki bir yurttaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.



