Kadıköy’de denize düşen kadını yurttaşlar kurtardı
Kadıköy’de sahilde gezen bir kadın, dengesini kaybederek bir anda denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren kadını çevredeki yurttaşlar denize atlayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün İstanbul’un Kadıköy İlçesinde akşam saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre, bir kadın sahilde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek bir anda denize düştü. Yüzmeyi bilmeyen kadın denizde boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumu gören çevredeki yurttaşlar denize atlayarak kadını kurtardı.
Denize düşen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kadının yurttaşlar tarafından kurtarılma anı ise çevredeki bir yurttaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı netleşti
- AKP'den emekli maaşı açıklaması
- Suriye lideri Esad'tan flaş açıklamalar!
- 100 bin lira maaş!
- 'Son darbeci yargıya hesap verene kadar...'
- 'Bu ülke daha çok 15 Temmuz'lar yaşamaya gebedir'
- Galatasaray'dan tatsız prova
- 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi gözaltına alındı
- AKP'li isimden 'Büyükekşi' iddiaları!
- Fenerbahçe 3 transferine kavuşuyor!