Kadıköy’de doğalgaz borusu patladı, sigarayla başında bekledi

Yayınlanma: 20.06.2023 - 11:30

Güncelleme: 20.06.2023 - 11:36

Olay dün saat 10.30 sıralarında Kadıköy’de meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar esnasında kepçe operatörünün yanlış müdahalesiyle doğal gaz borusu patladı. Kısa sürede yoğun gaz kokusunun oluştuğu sokak üzerine İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonrası patlamayla birlikte oluşan gaz sızıntısı kontrol altına alındı.

EKİPLER ÇALIŞIRKEN SİGARAYLA BAŞLARINDA BEKLEDİ

İGDAŞ ekiplerinin, doğal gaz borusunun patladığı alanda çalışma yürüttüğü sırada bir yurttaş ise elindeki sigarayla çalışmaları izledi. Durumu fark eden bir başka şahıs, sigara içen kişiyi uyararak olay yerinden uzaklaştırdı.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre sakini Sefa Can Mimaroğlu, “Burada çalışma yapıyorlardı. Bir anda sızıntı oluştu. İGDAŞ ekiplerini çağırdılar. 1 haftadır devam ediyor. Ne çalışması olduğunu da bilmiyoruz” diye konuştu.



