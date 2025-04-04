Kameraya yansıdı: Sultangazi'de komşular arasında kavga!
Sultangazi'de aynı sokakta oturan komşular arasında kavga çıktı. Sopanın da kullanıldığı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde komşular arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Sokak ortasında 4 kadın ve 1 erkeğin karıştığı kavgada taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı.
Kavga, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
Etiketler: #Sultangazi #kavga #komşu
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