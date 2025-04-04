Kameraya yansıdı: Sultangazi'de komşular arasında kavga!

Sultangazi'de aynı sokakta oturan komşular arasında kavga çıktı. Sopanın da kullanıldığı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kameraya yansıdı: Sultangazi'de komşular arasında kavga!
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DHA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 12:47

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde komşular arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sokak ortasında 4 kadın ve 1 erkeğin karıştığı kavgada taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı.

Kavga, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.


Etiketler: #Sultangazi #kavga #komşu

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