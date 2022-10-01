Maltepe'de inşaat alanında göçük: İşçiler toprak altında aldı

İstanbul Maltepe'de inşaat alanında göçük meydana geldi. İnşaatta çalışan iki işçi toprak altında kaldı.

DHA
01 Ekim 2022 Cumartesi, 12:02
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Maltepe'de bir inşaatta istinat duvarının çökmesi sonucu göçük meydana geldi. İki işçi toprak altında kalırken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçilerden biri kurtarılırken toprak altında kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları yaklaşık yarım saat sürdü. Kurtarılan işçi ambulansla hastaneye götürüldü.


Maltepe İşçi göçük

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