Maltepe'de inşaat alanında göçük: İşçiler toprak altında aldı
İstanbul Maltepe'de inşaat alanında göçük meydana geldi. İnşaatta çalışan iki işçi toprak altında kaldı.
Maltepe'de bir inşaatta istinat duvarının çökmesi sonucu göçük meydana geldi. İki işçi toprak altında kalırken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İşçilerden biri kurtarılırken toprak altında kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları yaklaşık yarım saat sürdü. Kurtarılan işçi ambulansla hastaneye götürüldü.
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