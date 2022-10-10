Kadıköy’de patlamada komşular konuştu: 'Hayatını kaybeden çocuk, oğlumla aynı okula gidiyordu'
Kadıköy’de bir binada meydana gelen patlama sonrası 3 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası hayatını kaybeden kişileri tanıdığını belirten mahalle sakini, “Patlamada hayatını kaybeden çocuk oğlumla aynı okula gidiyordu. Çok iyi ailelerde. Babası kurtarmaya çalıştı ama başaramadı” dedi.
Dün akşam saat 19.00 sıralarında Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde bulunan bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı binanın 2. katından patlama meydana geldi.
Alevlerin kısa sürede yayıldığı yangın yan tarafından bulunan 2 binaya da sirayet etmişti. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alınmış, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafında yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında Özbekistan uyruklu olduğu belirlenen M.K. (68), N.K. (10) ve henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası ekiplerin bilgedeki çalışmaları sürüyor.
"OĞLUMLA AYNI OKULA GİDİYORDU..."
Büyük bir patlama olduğunu söyleyen Fatma Akbaş, “O anı resmen yaşadım. Patlama sesi ile kendimi yerde buldum. O patlama sesini anlamak için yaşamanız gerekiyordu. Yan komşumun kapıyı çalması ile kendime geldim. Bir anda ortalık karıştı. Yangın, camdan atlayanlar. Gerçekten çok kötüydü. Patlamada hayatını kaybeden çocuk oğlumla aynı okula gidiyordu. Çok iyi ailelerdi. Babası kurtarmaya çalıştı ama başaramadı. Çok feci bir geceydi” dedi.
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