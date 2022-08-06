Kadıköy'de saatler süren 'TIR kurtarma' çabası: Mantar dubalar yerinden söküldü
İstanbul Kadıköy’de şoförünün navigasyonu takip ederek ilerlediği iddia edilen TIR, ara sokakta sıkıştı. Saatler süren çalışmalar sonucu TIR kurtarılırken, şoföre cezai işlem uygulandı.
Kadıköy’de önceki gün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre, Yasin Güngör yönetimindeki TIR, Haydarpaşa’dan Mersin’e doğru yola çıktı. Navigasyon yardımıyla hareket eden şoförün aracı Bahariye Caddesi’nde geldiğinde ara sokakta sıkıştı.
DUBALAR YERİNDEN SÖKÜLDÜ
Çevrede bulunan yurttaşlar TIR’ı kurtarmak için seferber oldu. Aracın rahat hareket edebilmesi için Bahariye Caddesinde bulunan mantar dubalar çıkarıldı.
ŞOFÖRE CEZA KESİLDİ
Saatler süren çalışmalar sonucu TIR alkışlar eşliğinde kurtarılarak Kuşdili Caddesi’ne çıkarıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri ise tramvay yoluna giren TIR şoförüne 196 lira ceza uyguladı.
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