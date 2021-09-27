Nadide Sultan ölümden döndü: Kullandığı araç alev aldı

27 Eylül 2021 Pazartesi, 10:45

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan ölümden döndü. Cumartesi akşamı oğlu Kaan’la eve giderken, bir anda kullandığı aracın arka koltuğu yanmaya başladı.

Çocuğunun uyuduğu sırada alevleri görüp panikleyen şarkıcı, önce kısa süreli bir şok yaşadı.

"KURBAN KESTİM"

TV8'de yayınlanan 2. sayfa programına telefonla bağlanan Nadide Sultan yaşadıklarını anlattı. Elektrik kaynaklı çıkan yangına söndürme tüpüyle müdahale eden Sultan, çok korktuğunu belirtti.

Olayı büyümeden önleyen ve oğluyla ölümden dönen şarkıcı, bir gün sonra ise kurban kestirdiğini açıkladı.