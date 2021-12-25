Zincirlikuyu'da araç alev aldı

25 Aralık 2021 Cumartesi, 19:15

İstanbul Zincirlikuyu'da metrobüs durağına yakın yerde araç alev aldı. Yangına söndürücülerle müdahale edildi. Ancak araçta büyük hasar oluştu ve trafik kilitlenme noktasına geldi.

Yangının neden oluştuğuna dair herhangi bir bilgiye şimdilik ulaşılamadı.