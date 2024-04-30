Kadıköy’de sokakta yürüyen baba ile kızına sözlü taciz: 'Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız'
Kadiköy’de sokakta yürüyen 6 yaşındaki kızıyla birlikte yürüyen akademisyen baba, bir kadın tarafından sözlü tacize uğradı. Kadının baba ile kıza "Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız" dediği öğrenilirken karakola giden taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
İlginç olay, dün 18.45 sıralarında, Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre baba T.K.(43) ile 6 yaşındaki kızı, sokak üzerinde sohbet ederek ilerlediği esnada M.G. (73) isimli kişinin sözlü tacizine uğradı.
Baba ile kızın konuşmasına dahil olan M.G., "Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız" diyerek hakaret etti. Olay sonrasında durumu polis ekiplerine bildiren baba T.K., o anları cep telefonu ile kaydetti.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Polis merkezine götürülen taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Yapılan inceleme sonucu T.K.’nın akademisyen, M.G.’nin ise emekli hemşire olduğu öğrenildi. Yaşanan olay sonrasında her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
T.K. hakkında "Hakaret" suçundan adli işlem başlatılırken, M.G. hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama - Hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.
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