Kadıköy'deki cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 09:50

Güncelleme: 26.12.2023 - 10:07

Kadıköy, Caddebostan'da 10 Aralık Pazar günü otomobilin çarpmasıyla bir motosiklet kaldırıma savruldu, 4 kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 38 yaşındaki Nazan Burcu Soyyer hayatını kaybetti.

Kazada 3 kişi de yaralandı. Motosikletli serbest bırakılırken, otomobilin sürücüsü ise tutuklandı. Motosiklet ile otomobilin yarıştığı sırada kazanın gerçekleştiğini iddia eden Soyyer'in ailesi, bunu ispatlamak için iz peşine düşmüştü.

Aile, kazayı net gören güvenlik kamerası olmadığı için görgü tanığı aramaya başlamış ve bunun için de sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu. Aile, motosiklet sürücüsünün de hatalı olduğunu iddia ederek tutuklanmasını istemişti.

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

Olayın üstünden 15 gün geçtikten sonra kaza ile ilgili güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin sürüklenerek geldiği ve kaldırımdaki 4 kişiye çarptığı anlar görülüyor.

Kaldırımdakiler metrelerce sürüklenirken, motosikletin arkasından gelen bir otomobil ise yavaşlıyor.