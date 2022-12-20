Kadın çalışana 'alkol satma', 'başın açık' tacizi
İstanbul'da bir erkek, girdiği bir markette kadın çalışana 'başının neden açık olduğunu' sorarak içki satmamasını söyledi. Şahıs ardından gözaltına alındı.
Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve İstanbul Esenyurt’ta yaşandığı belirtilen bir olayın görüntüleri büyük tepkiye yol açtı.
Görüntülerde, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir markete giren bir kişinin, market çalışanı kadına “Burada alkol ve sigara satılıyor, başın da açık, başka erkekler görüyor, yanlış. İslamda böyle bir şey yok. Saçını niye gösteriyorsun günah” diyerek tacizde bulunduğu görüldü.
Görüntülerin yayılması ve büyük tepki uyandırması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan ve M.E.A olduğu öğrenilen şahıs, ikamet ettiği Esenyurt Pınar Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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