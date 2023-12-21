Kadın İstanbul'da darbedildi: Alman polisinden açıklama geldi

İstanbul’da bir kadının Almanya plakalı bir otomobilin içinde darbedildiği görüntülendi. Alman polisi konu hakkında açıklama yaptı.

DHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 15:54
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TEM Sarıyer Baltalimanı mevkiinde Ankara yönüne ilerleyen Almanya plakalı otomobilin sürücü koltuğunda oturan O.M. arka koltuğa uzanarak eşi N.M.'ye defalarca vurdu. Kadının yanında ise engelli çocuğunun olduğu öğrenildi. 

Darp görüntüleri arkada ilerleyen araçtakiler tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis, kadına ulaştı. Kadının şikayetçi olmadığı belirtildi. Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından Bayern polisi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bilgilendiriniz için teşekkür ederiz. Olay yeri İstanbul'da gerçekleşiyor muhtemelen. Bu Video Schwaben Süd-West meslektaslarimiz halihazirda ellerinde bulunuyor" denildi.


İstanbul kadına şiddet Alman polis

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