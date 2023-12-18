Yer: Şanlıurfa... Yol ortasında 5 kişi tarafından darbedildi!

Şanlıurfa'da 2 grup, yol ortasında kavgaya tutuştu. 5 kişi, aralarına aldıkları diğer gruptan 1 kişiyi tekme-tokat dövdü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 14:30
Yer: Şanlıurfa... Yol ortasında 5 kişi tarafından darbedildi!
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Birecik ilçesi Yeşildağ Mahallesi'nde, dün akşam yolda karşılaşan 2 grup, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 5 kişi, aralarına aldıkları diğer gruptan 1 kişiyi tekme-tokat dövdü.

Aldığı darbelerle yere yığılan kişi, kaçarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis 2 grubun kaçan şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. 


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