Kadın muhtarlar günü: 50 bin 200 muhtardan sadece 1122’si kadın
Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği, araştırmasında kadın muhtar sayısının çok düşük olduğunu ortaya koydu. Ayşe Kaşıkırık, “Kadınların muhtar olduğu mahallerde kadın ve kız çocuklarının sorunlarının daha öncelikli olduğunu gördüm" dedi.
Türkiye’de Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği’nin verilerine göre 32 bin mahalle ve 18 bin 291 köy olmak üzere toplam 50 bin 491 muhtar var. Kadın muhtar sayısının ise yalnızca 1122 olduğu belirtiliyor.
Ayşe Kaşıkırık
Kadın muhtarlara ilişkin çalışmalar ve araştırmalar yürüten Ayşe Kaşıkırık, “Kadınların muhtar olduğu mahallerde kadın ve kız çocuklarının sorunlarının daha öncelikli olduğunu gördüm. Kadına şiddet, yaşadıkları yoksulluklar, kız çocuklarının eğitime erişebilmeleri kadın muhtarlar için daha öncelikli hale geliyor. Doğu bölgelerinde, kadınların ev içi rollerinin baskın olduğu yerlerde, kadınların mahalleden çıkıp muhtar olabilmeleri müthiş bir yankı uyandırıyor” dedi.
SİİRT’TE YALNIZ O VAR
Berivan Demir
Siirt’in tek kadın muhtarı olan Berivan Demir de “Aday olmadan önce psikolojik şiddete maruz kaldım, ‘Kadından muhtar olmaz’ denildi ancak ailemin desteğiyle aday oldum ve seçimi kazandım. Pasifleştirmek isteyenlere inat dürüstlüğümle azmimle köyüme çocuk parkı, hiç asfaltlanmaya, köy yolunun asfaltlanması gibi pek çok hizmeti götürünce kadın muhtara bakış açısı değişti. Bu sefer takdir etmeye başladılar” ifadelerini kullandı.
Süheyla Karademir
Esenyurt Akevler Mahalle Muhtarı Süheyla Karademir ise “Ciddi bir mücadele verdim. ‘Kadından muhtar olmaz’ ‘Elinin hamuruyla erkek işine karışmasın’ dediler. Sosyal medya üzerinden de çok yıpratıcı şeyler yaşadım ancak dik durdum ve başardım” dedi. Karademir, şiddete uğrayan kadınlara da destek olduklarını söyledi.
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