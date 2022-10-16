Kadını eşinden kurtarmak isterken şehit düşen polis için tören
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Gökhan N.'nin (36) balkondan atmaya çalıştığı eşini kurtarmak için tırmandığı sırada zemine düşüp, şehit olan polis memuru Sami Altıntaş (47) için tören düzenlendi.
Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Emek Adnan Menderes Mahallesi Huzur Sokak'ta meydana geldi. Eşine şiddet uyguladığı için 10 Ekim'de hakkında uzaklaştırma kararı verilen Gökhan N., 14 Ekim'de saat 21.30 sıralarında 3'üncü kattaki evine gitti.
Gökhan N.'nin eşini balkondan atmaya çalıştığı ihbarı sonrası polis, adrese geldi. İkna çabaları sonuçsuz kalınca, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) Aile İçi Şiddeti Önleme Birimi'nde görevli polis memuru Sami Altıntaş balkondan girip, kadını kurtarmak istedi.
Binanın 2'nci katındaki balkondan üst kata tırmanmaya çalışan Altıntaş, tutunduğu demirlerin kopması ile zemine düştü. Evli ve 2 çocuk babası Sami Altıntaş, hastanede şehit oldu.
Sami Altıntaş için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Altıntaş'ın ailesi ile mesai arkadaşları katıldı.
Tören sonrası Altıntaş'ın cenazesi, memleketi Sakarya'ya gönderildi. Şehit için Adapazarı ilçesi Göktepe Mahallesi'nde ikinci vakti cenaze töreni düzenlenecek.
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