Kadınlar İkbal'in öldürüldüğü yerde: 'Bakanlık aç gözünü, kadınlar burada öldürüldü'

Yayınlanma: 05.10.2024 - 18:25

Güncelleme: 05.10.2024 - 18:29

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İstanbul'da Semih Çelik tarafından katledilen 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşegül Halil için eylem düzenledi.

İkbal Uzuner'in katledildiği tarihi Fatih surları önünde bir araya gelen kadınlar, "Cezasızlığa son vereceğiz, tacizi, cinayeti durduracağız!", "Bakanlık aç gözünü, kadınlar burada öldürüldü", "Hayatımız bu kadar ucuz olmamalı", "Umutsuzluğa kapılırsan bu kalabalığı hatırla" pankartları taşıdı.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ YERE ÇIKTILAR

Eylemcilerden bazıları İkbal Uzuner'in öldürüldüğü Fatih surlarına çıkarak slogan attı.

Eylemde ayrıca, "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Seyretme, yasayı uygula AKP" sloganları atıldı.

ANKARA KADIN PLATFORMU DA ANKARA İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun İstanbul'daki eyleminin ardından Ankara Kadın Platformu da Ankara için çağrıda bulundu.

Platformun çağrı metninde, "Erkek şiddetinin bahanesi olmaz, kadınların öldürülmediği yarın için birlikte yürüyelim" ifadeleri yer aldı.

Ankara'daki eylem, saat 19.00'da Kolej metroda başlayacak.