Kadınlar, Kübra, Esma, Türkan ve Nursel’in ölümünün ardından haykırdı: 'Korkmadan yaşamak istiyoruz'
Türkiye’de önceki gün 24 saatte dört kadına şiddet olayı yaşandı.
İstanbul
Sancaktepe’de Çiğdem A. bir
düğünde karşılaştığı, boşandığı
Mehmet Bahşi tarafından
ateşli silahla ağır yaralandı. Ağrı’da
ise Esma İşik, evli olduğu Savaş
İşik tarafından öldürüldü. Dün de
Balıkesir’in Manyas ilçesinde polis
memuru Mehmet Kanat, eşi Kübra
Kanat’ı öldürüp, kuzeni Mesut
Görgül’ü yaraladıktan sonra intihar
girişiminde bulundu. Antalya
Manavgat’ta Abdüsselam Abay (69)
ile eşi Türkan Abay (66) arasında
tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada
Abdüsselam Abay, eşini 25 bıçak
darbesiyle öldürdü. Abay, oğlu
E.A.’yı arayıp, “Anneni öldürdüm”
dedi. Antalya Serik’te Fatih Yılmaz,
kendisinden ayrılmak isteyen eşi
Nursel Yılmaz’ı av tüfeğiyle katletti.
Yaşanan olayların ardından
Cumhuriyet, Kadın Cinayetlerini
Durduracağız Platformu (KCDP)
temsilcilerinden Tuana Gencer ile
konuştu.
“Çözüm çok basit” diyen
Gencer, “Gerekli yasaların
etkin uygulanması gerekiyor,
İstanbul Sözleşmesi’ni 6284’e
etkin uygulamak lazım. Çözüm
olarak 6284’ün, Medeni Kanun’un,
her bir maddesinin tamamen
etkin uygulanması gerekir diye
düşünüyoruz. Biz kadınların
şiddetsiz ve özgürce yaşayabilmesi
için mücadele etmeye devam
edeceğiz” diye konuştu.
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