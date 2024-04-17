Kadınlar, Kübra, Esma, Türkan ve Nursel’in ölümünün ardından haykırdı: 'Korkmadan yaşamak istiyoruz'

Yayınlanma: 17.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.04.2024 - 04:00

İstanbul Sancaktepe’de Çiğdem A. bir düğünde karşılaştığı, boşandığı Mehmet Bahşi tarafından ateşli silahla ağır yaralandı. Ağrı’da ise Esma İşik, evli olduğu Savaş İşik tarafından öldürüldü. Dün de Balıkesir’in Manyas ilçesinde polis memuru Mehmet Kanat, eşi Kübra Kanat’ı öldürüp, kuzeni Mesut Görgül’ü yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Antalya Manavgat’ta Abdüsselam Abay (69) ile eşi Türkan Abay (66) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Abdüsselam Abay, eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü. Abay, oğlu E.A.’yı arayıp, “Anneni öldürdüm” dedi. Antalya Serik’te Fatih Yılmaz, kendisinden ayrılmak isteyen eşi Nursel Yılmaz’ı av tüfeğiyle katletti. Yaşanan olayların ardından Cumhuriyet, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) temsilcilerinden Tuana Gencer ile konuştu. “Çözüm çok basit” diyen Gencer, “Gerekli yasaların etkin uygulanması gerekiyor, İstanbul Sözleşmesi’ni 6284’e etkin uygulamak lazım. Çözüm olarak 6284’ün, Medeni Kanun’un, her bir maddesinin tamamen etkin uygulanması gerekir diye düşünüyoruz. Biz kadınların şiddetsiz ve özgürce yaşayabilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

