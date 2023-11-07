Kadınlar laiklik için alana çıkıyor

Yayınlanma: 07.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.11.2023 - 04:00

Kartal’da pazar günü yapılacak olan miting öncesi Cumhuriyet, platformun Genel Sekreteri Fidan Ataselim ile konuştu.

Kadınları mitinge davet eden Ataselim, “Seçimlerden sonra haklarımıza yönelik saldırılar artmaya başladı. Aile bakanının göreve gelir gelmez nafaka hakkında olumsuz konuşması oldu. 6284 sayılı kanuna her fırsatta Yeniden Refah Partili vekillerin saldırıları oluyor. HÜDA PAR karma eğitime saldırıyor sürekli, iktidar buna çanak tutuyor. ÇEDES protokolü ile okullara imamlar yerleştiriliyor. Dinsel baskılar artmış durumda. Laiklik ve özgürlük için mitinginde hayatlarımıza karışamayacaklarını birlikte gösterelim isteriz” dedi.



