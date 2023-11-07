Kadınlar laiklik için alana çıkıyor
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadına şiddetin önlenmesi ve kadın haklarının korunması için “Laiklik ve Özgürlük için Kadın Mitingi” yapacak.
Kartal’da pazar günü yapılacak olan miting öncesi Cumhuriyet, platformun Genel Sekreteri Fidan Ataselim ile konuştu.
Kadınları mitinge davet eden Ataselim, “Seçimlerden sonra haklarımıza yönelik saldırılar artmaya başladı. Aile bakanının göreve gelir gelmez nafaka hakkında olumsuz konuşması oldu. 6284 sayılı kanuna her fırsatta Yeniden Refah Partili vekillerin saldırıları oluyor. HÜDA PAR karma eğitime saldırıyor sürekli, iktidar buna çanak tutuyor. ÇEDES protokolü ile okullara imamlar yerleştiriliyor. Dinsel baskılar artmış durumda. Laiklik ve özgürlük için mitinginde hayatlarımıza karışamayacaklarını birlikte gösterelim isteriz” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk isteği dikkat çekti!
- Dilan-Engin Polat'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı
- Ali Sabancı o olaydan sonra ilk kez görüntülendi!
- 'Bu cesareti kimden alıyor?'
- Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt
- CHP'nin A Takımı belli oldu
- CHP Kurultayı'nda iki 'liste' yarıştı
- Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a cevap
- İşte Dilan Polat'ın cezaevinde harcayabileceği tutar...
- Tuzlaspor'dan Ali Koç'a sert yanıt!