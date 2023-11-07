Kadınlar laiklik için alana çıkıyor

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadına şiddetin önlenmesi ve kadın haklarının korunması için “Laiklik ve Özgürlük için Kadın Mitingi” yapacak.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 07.11.2023 - 04:00
Kadınlar laiklik için alana çıkıyor
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Kartal’da pazar günü yapılacak olan miting öncesi Cumhuriyet, platformun Genel Sekreteri Fidan Ataselim ile konuştu.

Kadınları mitinge davet eden Ataselim, “Seçimlerden sonra haklarımıza yönelik saldırılar artmaya başladı. Aile bakanının göreve gelir gelmez nafaka hakkında olumsuz konuşması oldu. 6284 sayılı kanuna her fırsatta Yeniden Refah Partili vekillerin saldırıları oluyor. HÜDA PAR karma eğitime saldırıyor sürekli, iktidar buna çanak tutuyor. ÇEDES protokolü ile okullara imamlar yerleştiriliyor. Dinsel baskılar artmış durumda. Laiklik ve özgürlük için mitinginde hayatlarımıza karışamayacaklarını birlikte gösterelim isteriz” dedi. 



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Fidan Ataselim

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