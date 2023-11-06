Tartıştığı kadını öldüren erkekten kan donduran savunma

Yayınlanma: 06.11.2023 - 18:14

Güncelleme: 06.11.2023 - 18:14

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.Y.ile taraf avukatları katıldı. Y.Y. duruşmada verdiği ifadede alacak verecek yüzünden tartışma çıktığını ifade ederek, "Gülbahar ile ara ara görüşmeler yapıyorduk. Sinirlendim, 'Beni mi çarpmaya kalkıyorsun' dedim. Gülbahar'ın öldüğünü kendime geldikten sonra fark ettim" dedi.

Mahkeme heyeti yargılama sonucu sanık Y.Y.'ye 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

16 Mayıs tarihinde Ankara Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda Gülbahar T.'ye (38) ulaşamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından ikamete giren polis ve sağlık ekipleri kadının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan Y.Y. tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti.