Kadınların tepkisi sonuç buldu: Üsküdar Belediyesi Nevzat Tarhan programını iptal etti

Üsküdar Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde, İstanbul Sözleşmesi'ni ve kadınları hedef alan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Nevzat Tarhan'ın konuk olduğu bir program duyurmuştu. Program duyurusunun sosyal medyada tepkilere neden olmasının ardından belediye geri adım attı.

Kadınların tepkisi sonuç buldu: Üsküdar Belediyesi Nevzat Tarhan programını iptal etti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.03.2025 - 19:34

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Üniversitesi iş birliği ile "Ramazan Söyleşileri" programını duyurmuş, "Aile ve İnanç Kültürü" başlıklı söyleşide konuk olarak Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın yer alması sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Daha önce yaptığı açıklamalar ile İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Tarhan'ın tepki çekmesi sonucu Üsküdar Belediyesi programda değişiklik yaptığını duyurdu.

Yapılan değişiklik sonucu yeni programda Nevzat Tarhan yer almadı.

NE OLMUŞTU?

Nevzat Tarhan’ın 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin ifadeleri tepki çekmişti.

İstanbul Sözleşmesi’ni “ensest ilişkiler” ile bağdaştıran Tarhan, “Biz eğer öyle bir karar vereceksek, ensestin önünü açıyorsak, buyurun, isteyen yapsın bunu. Biz şimdi, şu anda eğer böyle bir kararla toplumda kültürel değişimle ilgili bir karar veriyorsak gelecekte bizi bu bekliyor, ben bunu demek istiyorum” demişti.


Etiketler: #Nevzat Tarhan #Üsküdar Belediyesi #Program

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