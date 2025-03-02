Kadınların tepkisi sonuç buldu: Üsküdar Belediyesi Nevzat Tarhan programını iptal etti

Yayınlanma: 02.03.2025 - 19:34

Güncelleme: 02.03.2025 - 19:35

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Üniversitesi iş birliği ile "Ramazan Söyleşileri" programını duyurmuş, "Aile ve İnanç Kültürü" başlıklı söyleşide konuk olarak Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın yer alması sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Daha önce yaptığı açıklamalar ile İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Tarhan'ın tepki çekmesi sonucu Üsküdar Belediyesi programda değişiklik yaptığını duyurdu.

Üsküdar Ramazan Söyleşileri programı ve yeri güncellenecektir. Komşularımızın bilgisine. — Üsküdar Belediyesi (@uskudarbld) March 2, 2025

Yapılan değişiklik sonucu yeni programda Nevzat Tarhan yer almadı.

NE OLMUŞTU?

Nevzat Tarhan’ın 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin ifadeleri tepki çekmişti.

İstanbul Sözleşmesi’ni “ensest ilişkiler” ile bağdaştıran Tarhan, “Biz eğer öyle bir karar vereceksek, ensestin önünü açıyorsak, buyurun, isteyen yapsın bunu. Biz şimdi, şu anda eğer böyle bir kararla toplumda kültürel değişimle ilgili bir karar veriyorsak gelecekte bizi bu bekliyor, ben bunu demek istiyorum” demişti.