Kadınların uygunsuz fotoğraflarını çeken şüpheli serbest bırakıldı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde sahilde genç kadınların uygunsuz fotoğraflarını çektiği iddia edilen M.A (70) isimli yaşlı adam çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 16:18
Kadınların uygunsuz fotoğraflarını çeken şüpheli serbest bırakıldı
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Edinilen bilgiye göre, olay, hafta Kozlu ilçesinde bulunan sahilde meydana geldi. İddiaya göre, M.A (70) isimli yaşı adam sahilde genç kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekti. Durumu fark eden gençler hemen polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri M.A isimli yaşlı adam ifadesi alınmak üzere karakola getirdi. Karakolda işlemleri tamamlanan M.A isimli yaşlı adam bugün Zonguldak Adliyesine sevk edildi.

Adliyede hakim karşısına çıkan M.A isimli yaşlı adam çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.


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