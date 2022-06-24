Kadınların yüzde 60’ı pandemi döneminde yalnız ve çaresiz kaldı

24 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı “Pandemi Gölgesinde Kadına Karşı Şiddet İzleme Raporu”nun sonuçlarını açıkladı. Çalışmayla kadınların pandemi döneminde belediyelerin önleyici, caydırıcı, koruyucu, güçlendirici, destekleyici hizmetlerine erişip erişemedikleri ve erişememekten kaynaklı olarak kadınların uğradıkları hak ihlalleri ortaya konuldu. Çalışma kapsamında Adana, Ankara, Samsun, Balıkesir, Trabzon, Bursa, İzmir, Gaziantep, İstanbul, Erzurum, Kayseri, Malatya şehirlerinde yaşayan 350 kadınla anket yapıldı.

Çalışma pandemide büyükşehir belediyelerinin kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik yükümlülüklerini çoğunlukla yerine getirmediğini, bu nedenle kadınların şiddete uğradıklarını ve derin hak ihlalleri yaşadığını ortaya koydu. Araştırmada öne çıkan sonuçlar şöyle oldu:

- Kadınların yüzde 60’a yakını anne, baba, erkek kardeş, eş, eski eş ve diğer aile büyükleri tarafından şiddete uğradı.

- Evler kadınlar için güvenli alanlar olmadı ve kadınlar evin içinde daha fazla şiddete maruz kaldı.

- Psikolojik şiddete uğrayanların büyük bölümü bekâr kadınlardan oluştu.

- Pandemi döneminde belediyelerin kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici, koruyucu ve destekleyici hizmetlerinden “Evet” faydalandım diyen hiçbir kadın olmadı.

- Belediyesi tarafından hiçbir faaliyet yapılmadığını belirtenlerin oranının yüzde 58 oldu.

- Büyükşehir ya da ilçe belediyelerinde yüzde 65 oranında herhangi bir faaliyet yapılmadı, ancak yüzde 35 oranında büyükşehir ya da ilçe belediyelerinde faaliyet yapıldı.

- Belediyelerin pandemi döneminde şiddetle ilgili çalışmaları bilgilendirme faaliyetleri ile sınırlı kaldı.

"HER TÜRLÜ ŞİDDETTE ARTIŞ OLDU"

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık, araştırma sonuçlarını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Kaşıkırık, pandeminin herkes için eşit sonuçlar ortaya çıkarmadığına vurgu yaptı. Kaşıkırık “Pandemide dünya genelinde kadınlar için her türlü şiddet türünde artış yaşandı. Kadınlar yalnızca fiziksel değil ekonomik ve psikolojik şiddet türlerine de maruz kaldı. Belediye çalışmaları ise hep kampanya şeklinde kaldı. Sığınma evlerinin çok eksik olduğunu fark ettik” dedi. Araştırmaya göre 12 büyükşehir belediyesinden sadece İstanbul, Bursa, Ankara, Gaziantep ve İzmir’de belediyelerin sığınma evleri bulunuyor.