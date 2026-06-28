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Öcalan'dan Kadir İnanır mesajı: 'İnanıyorum ki süreç başarıya ulaşır, ruhu şad olur'

Öcalan'dan Kadir İnanır mesajı: 'İnanıyorum ki süreç başarıya ulaşır, ruhu şad olur'

28.06.2026 11:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Öcalan'dan Kadir İnanır mesajı: 'İnanıyorum ki süreç başarıya ulaşır, ruhu şad olur'

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, 77 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncu Kadir İnanır için gönderdiği mesajında, "İnanıyorum ki yeni Barış ve Demokratik Toplum Süreci başarıya ulaşır. Bu başarıyla ruhu şad olur" dedi.
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Terör örgütü PKK lideri Öcalan, 26 Haziran'da hayatını kaybeden büyük aktör Kadir İnanır için bir mesaj yayımladı.

Öcalan'ın mesajında, iktidarın "Terörsüz Türkiye" diye isimlendirdiği sürece dair ifadeler yer aldı.

Öcalan, "Son barış sürecinin de tıpkı Sırrı Süreyya gibi takipçisiydi. İnanıyorum ki yeni Barış ve Demokratik Toplum Süreci başarıya ulaşır. Bu başarıyla ruhu şad olur" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİN AKİL ÖNDERLERİNDENDİ"

Öcalan, İnanır için şu mesajı kaydetti:

“Türkiye halklarının gönüllerde taht kuran büyük sanatçısı sevgili Kadir İnanır’ı saygıyla anıyorum.

Kendisi sinema sanatının başta Yılmaz Güney ve Sırrı Süreyya’nın da dahil olduğu çizginin büyük temsilcisiydi. O halk için gerçek bir sanatçıydı. Halkın yürekten etik ve estetik değeriydi. Barış sürecinin de gerçek ve ısrarlı akil önderlerindendi. Son barış sürecinin de tıpkı Sırrı Süreyya gibi takipçisiydi. İnanıyorum ki yeni Barış ve Demokratik Toplum Süreci başarıya ulaşır. Bu başarıyla ruhu şad olur. 

Tüm yakınlarına, dostlarına ve halkımıza başsağlığı diler, saygı ve sevgiyle selamlarım."

NE OLMUŞTU?

Kadir İnanır, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 26 Haziran'da hayata veda etmişti.

İlgili Konular: #Abdullah Öcalan #Kadir İnanır

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