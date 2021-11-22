Kadir İnanır'dan iyi haber!

22 Kasım 2021 Pazartesi, 15:03

Ünlü sanatçı Kadir İnanır, 20 Kasım akşamı aniden rahatsızlanmış ve ambulansla Denizli’ye götürülmüştü. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, dün klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi nedeniyle ameliyat olmuştu.



Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olduktan sonra yoğun bakım ünitesine alınan İnanır, uyandırıldı. Solunum cihazı da çıkartılan İnanır'ın bilincinin açık olduğu ve bir süre daha tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tutulacağı açıklandı.







