Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:48

Güncelleme: 24.08.2023 - 16:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Sakarya’da 6 ilçenin kaymakamı değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Arifiye, Kocaali, Kaynarca, Osmaniye Kadirli, Taraklı ve Pamukova ilçelerinin kaymakamları değişti. Peki, Osmaniye Kadirli Kaymakamı Yakup Güney kimdir? Yakup Güney kaç yaşında, nereli?

YAKUP GÜNEY KİMDİR?

1978 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğretimini İstanbul'da, Ortaöğrenimini Mersin Silifke'de, Lise öğrenimini ise İzmir'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında girdiği Kaymakamlık mesleğinde Isparta Sütçüler ve Afyon Hocalar İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

Kırşehir Akpınar ve Erzincan İliç İlçelerinde Kaymakam olarak, Adıyaman Vali Yardımcısı, Sivas Zara ve Zonguldak Devrek İlçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

İngiltere'de Exeter Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans yaptı. Yakup Güney evli ve iki çocuk babasıdır.