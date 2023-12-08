Kadrolu gönderildi sözleşmeli geldi

Yayınlanma: 08.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.12.2023 - 04:00

Korkmaz; Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından okul müdürüne verilen sözlü emir ile söz konusu okula atanan sınıf öğretmeninin de ders görevlendirilmesinin yapılmayıp yerine sözleşmeli bir öğretmenin derslere girdiğini söyledi.

Korkmaz, sınıf öğretmeninin ise Mudurnu Dumlupınar İlkokulu’na müdür yardımcısı olarak görevlendirildiğini belirtti.

Ayrıca Korkmaz, Taşkesti İmam Hatip Ortaokulu’ndaki matematik öğretmeninin de Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şube müdür vekili olduğunu iddia etti. Korkmaz, “Çocukların nitelikli eğitim alması engellenmektedir” ifadelerini kullandı.