Kafeye pompalı tüfekle ateş açtı, bekçilerin müdahalesiyle vuruldu
İzmir'in Buca ilçesinde, bir kafeye pompalı tüfekle defalarca ateş açan N.D. (43), olay yerine gelen bekçilerin uyarılarını dikkate almayınca ateş edilerek vuruldu Müdahale sonrası yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafede ise hasar meydana geldi.
Olay, Buca'da saat 01.30 sıralarında 205 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olduğu kişilerin içeride olduğu kafenin önüne gelen N.D., pompalı tüfekle art arda ateş açtı.
Silah seslerini duyan bekçiler, olay yerine gelerek N.D.'ye silahı bırakması için uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayan N.D.'nin devam etmesi üzerine tabancayla ateş eden bekçiler, N.D.'yi etkisiz hale getirdi. Yaralanan N.D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. N.D.'nin tedavisi devam ederken, saldırı sonrası kafede hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri ekipleri de incelemelerde bulundu, delil topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- LC Waikiki'nin patronundan uyarı
- Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar yağışı geliyor!
- Mustafa Keser'den çok sert Bülent Ersoy açıklaması
- Pfizer-BioNTech aşısı olanlar dikkat
- 'Bölücü kebapçıların işsizlikte payı var'
- Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?
- Kahraman hakkında harekete geçildi
- Badeci şeyh hakkında Rıza var kararı
- Kurdaki asıl sıçrama için tarih verdi
- Ünlü futbolcunun eşi hayatını kaybetti!