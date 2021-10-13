Mitsuba işvereni, sendika hakkını tanıdı, atılan işçilere de tazminat ödenecek

13 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Kocaeli Gebze’de Organize Sanayi Bölgesi’nde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal İş’in örgütlü olduğu Mitsuba fabrikasında toplam 10 işçi, geçen günlerde sendikalı oldukları için işten çıkarıldı. İşçiler pazartesi günü fabrikayı terk etmeme kararı alarak, eylem başlattı. Fabrika içinde 120’ye yakın işçi, fabrika önünde de işten atılan işçiler ile sendika temsilcileri eylem yaptı. Fabrikayı terk etmeyen işçilerin eylemi, dün ikinci gününde işverenin sendikayı tanıması ile sonlandırıldı. İki gün boyunca fabrikada direnen işçilere ekmek ve su dahi verilmediği öne sürüldü.

Birleşik Metal İş Gebze 2 No’lu Şube Sekreteri Engin Kulu, “Fabrikada toplamda 184 kişi çalışıyor. İşveren ‘daralmaya gidiyoruz’ diyerek önce dört işçiyi çıkardı. Buna tepki gösteren altı işçi de cumartesi günü tazminatsız işten çıkarıldı. Bunun üzerine arkadaşlarımız pazartesi gününden beri fabrikaya kendini kapatarak eyleme başladı. İşçiler polis zoruyla çıkarılmaya çalışıldı” dedi.

‘BURUK BİR ZAFER’

Fabrika içinde iki gün boyunca eylem yapan ve sekiz yıldır fabrikada çalışan T.A., aç susuz direndiklerini vurgulayarak, “Anayasal hakkımızın işveren tarafında tanınmayıp, yıllarca fabrikaya emek veren işçileri çıkarması bizi üzmüştü. Ama içerde eylemdeyken işçiler arasındaki birlik ve beraberlik bizi güçlü kıldı. Direndiğimiz iki gün boyunca sendika yetkililerimiz dahi içeri alınmadı. Aç susuz içerde direndik. Direnişimiz buruk bir zaferle sonuçlandı. Çünkü sendikalı mücadeleyi yürüttükleri için atılan 10 arkadaşımızın da geri alınmasını istiyorduk” diye konuştu.

İşten çıkarılan işçilerden olan ve iki gün boyunca fabrika içindeki arkadaşlarına destek vermek için fabrikanın önünde eylem yapan K.Ö. ise “14 yıldır fabrikada çalışıyordum. Arkadaşlarımızı ‘Tazminatlarınızı alamazsınız, polisler içeri girer, kaos olur’ diyerek zorladılar. Hakkımız olan tazminatı direnişle alabildik. Biz işe geri alınmadık ama sendikanın kabul edilmesi bir zafer. İki çocuğum var. Kış kapıda. Ekonomik kriz var. İşsizlik var. Şimdi ne yapacağız? Ama mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Sendika ile işveren tarafı arasında dün akşam yapılan görüşmede işçilerin taleplerinin büyük bir kısmı kabul edildi. Görüşmede işveren, tazminatsız işten çıkardığı 10 işçiyi işe geri almayacağını belirtti ama işçilerin tazminatlarını ödeyeceği yönünde söz verdi. İşveren, işçilerin sendika hakkını tanıyarak toplusözleşme için masaya oturmayı kabul etti. Fabrikada eylem yapan işçiler anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte eylemi sonlandırdı. “El ele kol kola omuz omuza”, “Patronun kölesi olmayacağız”, “Direnen işçiler yenilmezler”, “İş, ekmek, özgürlük” sloganları atarak dışarı çıkan işçiler kapı önünde bekleyen işçilere sarıldı.