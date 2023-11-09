Kağıthane'de servis aracı ile panelvan çarpıştı: 8 yaralı!

İstanbul Kağıthane'de servis aracı ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 10:44
Kağıthane'de servis aracı ile panelvan çarpıştı: 8 yaralı!
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Kağıthane'de Yunus Emre Demir'in kullandığı 34 UYZ 47 plakalı panelvan, Talatpaşa Mahallesi Dersaadet Caddesi'nde yokuş çıkarken yağmurun da etkisiyle kaydı. Araç, karşı şeritten gelen Satı Öksüz'ün kullandığı 34 LVK 698 plakalı içerisinde hastane personelinin bulunduğu servis minibüsüne çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs şoförünün de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan Mustafa Demirel itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay nedeniyle başka bir kaza yaşanmaması için caddede önlem aldı.


Kağıthane kaza

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